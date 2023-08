PROOVI JÄRELE ⟩ See tervislik pitsa viib alla nii keele kui kaalunumbri

Üks levinumatest põhjustest, miks sageli kiputakse poepitsat kodus valmistatud pitsale eelistama, on eelarvamus, et ise pitsa tegemine on tülikas ja aeganõudev protsess. Tegelikkuses valmib vähese kalorsusega pitsa kodus vaid kümne minutiga ning lisaks suurepärasele maitsele saab ise pitsat tehes vaadata, millised koostisosad pitsa sisse lähevad. Nii on võimalik vältida tahtmatult suuri suhkrukoguseid, säilitusaineid ja peidetud kaloreid.