Itaalia toidukuninganna on jahmunud: te joote kohvi valesti!

Instagrami @The Pasta Queen konto omanik ja toiduspetsialist lajatas, et kõik, kes joovad seda piimaga kohvijooki pärast kella 12 päeval, on kõigest valesti aru saanud. «See on hommikujook, inimesed! See on vahustatud piimaga ja see meelierutav jook kuulub hommikusöögi juurde,» ei suuda ta uskuda, et keegi on teisiti arvanud. «Jooge seda kuni kella 11-ni hommikul, maksimaalselt 12-ni, kui väga isu on, aga mitte iial pärastlõunal või õhtul.»