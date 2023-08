SAATUSLIK EKSIMUS ⟩ Jäätisekokteil tappis ootamatul põhjusel kolm inimest

Kuigi toitlustusasutused annavad endast parima, et pakkuda klientidele puhtaid ja kvaliteetseid eineid, jäävad mõnikord hügieeninõuded tahaplaanile. Suvekuude jooksul on avastatud ja kõrvaldatud üksjagu listeeriaga nakatunud toite, et nende tarbimine tervist ei kahjustaks, ent Washingtonis asuv restoran Frugals avastas bakteri liiga hilja ning põhjustas kolme inimese surma. Lisaks on teada, et saastunud kokteil mõjus ka mitme teise kliendi tervisele niivõrd halvasti, et nad vajasid haiglaravi.