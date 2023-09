NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kimchi`ga võib isegi grillida

Hapukapsas ega hapendamises pole eestlastele midagi võõrast. Enam ammu mitte ka kimchi`s, Koreast pärit vürtsikas hapendatud kapsasalatis, mis oma viimaste aastate menutiirudel ümber maakera on jäänud pidama ka Eestisse. Hiina kapsaga variant on maailmas üks levinumaid ja tuntumaid, kuid tegelikult valmistavad korealased seda paljudest köögiviljadest, olgu see kurk või valge redis, peakapsas või kaalikas.

Nagu meie hapukapsas, tuleb ka kimchi igal kokal ja perenaisel välja isemoodi ning pereretsepte pärandatakse põlvest põlve, rääkis mõne aasta eest Postimehele siinse Korea restorani Gotsu peakokk Kyuho Lee. Vanasti hapendasid Koreas pered talgutel kimchi`d suurtesse savipottidesse sadade kilode kaupa – see oli üks viis köögivilju üle talve säilitada. Linliku eluviisiga on roog kolinud rohkem poelettidele ja külmkappidesse, kus leidub nii paar päeva kui ka paar aastat hapnenud salatit.

Toidufotograaf ja kokk Tiit Efert kohtus kimchi`ga esimest korda Eestis, proovides ühe kohaliku väiketootja varianti - Lõuna-Korea kimchi`dest kirjud turuletid on veel ootel. «Mäletan, et see oli kallis, aga maitses hästi,» ütleb mees, kellele hakkas vürtsikas kapsasalat nii meeldima, et nüüd valmistab ta seda oma tootesarja Bytiitefert nime alt ise müügiks. Praegu mõistab sedagi, miks see nii kallis on: «Palju aeganõudvat käsitööd ja kallid komponendid.»