Maxima lubab piimatoodetele kõva soodustust: rõhk on ostukorvi hittidel

«Suhtlesime erinevate piimatootjatega ning jõudsime läbirääkimiste käigus tulemuseni, kus valisime Eesti perede ostukorvidesse enimjõudvad tooted ja alandasime nende hinda oktoobrikuu lõpuni. Meie jaoks on oluline, et hea hinnaga saaks osta neid tooteid, mida igapäevaselt on harjutud tarbima ning usume, et pakume tänases inflatsiooniolukorras meie klientidele olulist leevendust,» sõnas Maxima Eesti ostuosakonna juht Matthias Jaaksoo.