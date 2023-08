RETSEPT ⟩ Peakokk õpetab, mida tema eilsete keedukartulitega teeb!

«Praadimine on hea variant, kui soovid eelmise päeva kartuleid kuidagi teistmoodi süüa. Seda võib süüa nii pearoa või lisandina,» selgitab kokk. Iltalehtiga jagatud retseptis kasutabki Mikkola keedukartuleid, et neist pisikesed kartulipannkoogid teha, kuid erinevalt tavalistest kartulipannkookidest, on nende valmistamine kordades lihtsam.