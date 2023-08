Britta Kuus: kuidas kujuneb notari tasu ja kes peaks selle kulu kandma?

Tasu arvutatakse seaduses toodud tabeli alusel, kuid tuleb arvestada sellega, et tabelis toodud summa on ühepoolsete tehingute tasu (näiteks kinnisvara müügilepingust taganemise avalduse tasu), mitmepoolse tehingu korral (kõik kinnisvara müügilepingud) tuleb tabelis toodud summa korrutada kahega.

Lisaks tehinguväärtusele peab notari tasu hulka arvestama hüpoteegi kustutamise, seadmise või loovutamise tasu. Hüpoteegiga seotud tasu maksab see, kes kannet soovib. Hüpoteegi seadmisel ja kustutamisel on tehinguväärtus 2/3 hüpoteegi summast.

Notari tasu ei määrata kindla protsendina tehinguväärtusest ja see väheneb proportsionaalselt: mida suurem on tehingu väärtus, seda väiksema protsendi sellest moodustab notari tasu. Notari tasu tehinguväärtuste tabeli leiab notari tasu seaduse 3. osast §-st 22. Kõikidele seaduses olevatele summadele lisandub käibemaks.

Kui tehingus on mitu osapoolt, siis seadus ei määra, kes neist on kohustatud notari tasu maksma. Seaduse järgi peab selle maksma tehingu taotleja ehk mitmepoolse tehingu korral on kõik tehingus osalejad selle taotlejad. On välja kujunenud hea tava, et müügitehinguga seotud kulud maksavad ostja ning müüja võrdsetes osades ehk suhtes 50/50.