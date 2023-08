Leedu linna elanikud ahastuses: Rail Baltica läheks otse läbi minu maja korstna

Osa planeeritavast Rail Baltica raudteest läbib Panevėžysei rajooni ning üks võimalik trajektoor läbiks ka samanimelist linna ennast. Sel variandil on aga üks konks. Raudtee ja jaamahoone ehitamiseks tuleks üle 80 tuhande elanikuga linnas 52 hoonet maha tõmmata.

Inimesed, keda raudtee ehitus läbi linna mõjutaks, koostasid valitusele avalduse, kaalumaks teisi trajektoore. «Raudtee läheks otse läbi minu maja korstna,» ütles LRT-le Vidmantas Puodžius, kelle kodu planeeritav raudtee läbiks. Ta ütleb, et oli šokis, kui sai teada, et tema maja, kus ta on elanud üle 30 aasta, märgiti lammutamiseks.

«See oli kõigile šokk, maja on renoveeritud, kõik on tehtud, ma ei tea, mida edasi teha,» ütleb ta. «Ma kaotaksin kõik, nagu ka minu pere ja lapselapsed. Ma ehitasin selle, tegin kõik ise,» räägib teine elanik Romas Ramanauskas.

Rail Baltica raudteetrassi plaan sisaldab kolme alternatiivi. Esimene, millega kaasneb majade lammutamine, on ka kõige kallim, hinnanguliselt 438 miljonit eurot. Teised variandid on tunduvalt odavamad, kuid need pole linna arengu seisukohast kuigi soodsad.

«Investeeringute atraktiivsus suureneb ja linna areng kiireneb, piirkond saab kindlasti teistsuguse kuju,» ütleb Panevėžyse linnapea Rytis Mykolas Račkauskas. «Me kõik oleme mures, et meie lapsed lahkuvad, et nad ei pruugi enam tagasi tulla. Nii et kui tahame, et nad tagasi tuleksid, loome selleks tingimused.»

Omanikud, kellelt kinnistud võõrandada tuleb, saavad hüvitisi, mis lepitakse iga omanikuga individuaalselt kokku.

Omanikud pole rahul

«Kuhu me läheme, mida nad meile annavad? Nad viskavad meile paar eurot ja sellega asi lõppeb,» kurdab Puodžius.

Rail Baltica haldajate sõnul hinnatakse kõik rööbastee ehitamiseks vajalikud krundid turuväärtuse järgi, elumajad aga nende asendusväärtuse järgi ehk kui palju maksaks sama maja ehitamine teise kohta.

«Niipea kui planeering saab kinnitatud ja selle territooriumile sattunud inimesed selgunud, suhtleme nendega kindlasti individuaalselt, et nad saaksid hüvitist ja asuksid elama mujale,» kommenteerib Rail Baltica projekti ettevalmistamise juht Mantas Kaušylas.