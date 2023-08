Pere tellis tuntud kiirtoiduketist eine ja sai suure šoki osaliseks

Kananagitsatest on saanud üks populaarsemaid kiirtoidukettide müügiartikleid ning kohe kindlasti on need võitnud paljude laste südamed. Üks pere, kes läks McDonaldsisse nagitsaid ostma, sattus aga suure ehmatuse osaliseks – nagitsate seest vaatas neile vastu toores kana.