Nõuanded tudengitele: kuidas sisustada taskukohaselt ühetoalist üürikorterit või ühikatuba

Sisekujundaja sõnul saab nutikate hoiulahenduste ja ruumisäästliku mööbliga luua rahuliku ja harmoonilise eluruumi isegi siis, kui kogu elu on koondunud ainult ühte tuppa. Sisekujundaja jagab taskukohaseid ja nutikaid viise, kuidas toale valgustuse, riiulite ning hoiulahenduste abil värske välimus anda.

Kasuta maksimaalselt seinapinda ja voodialust ruumi

«Kui iga asi on oma kohal ja riided silma alt ära pandud, on sageli öösel lihtsam uinuda. Ometi pole ühetoalises korteris või ühikas riidekapile just palju ruumi, rääkimata riiulitest. Siinkohal ei tohiks seinapinda ja voodialust ruumi raisku lasta. Voodialused hoiukohad aitavad ka kõige väiksematest ruumidest maksimumi võtta. Näiteks on hea idee kasutada voodikasti või kangast ja plastist hoiukaste ning kaanega kaste, mis võivad samaaegselt täita ka öökapi rolli,» sõnas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Kasuta ära seinapind ning voodialune ruum. Näiteks saab voodi alla panna väljatõmmatava laua ja hoiukastid. Foto: Ikea

Hooajalisi riideid on mugav hoiustada suuremates tõmblukuga kangast hoiukastides, mis kaitsevad neid ka tolmu eest. Samuti saab suuremaid kangast hoiukaste kasutada voodi all lisavoodipesu hoiustamiseks. Voodi all kastides saab hoida ka jalatseid, kust neid on lihtne kätte saada.

Kui riidekapiks ruumi napib, siis võib mõelda ka erilahenduste peale. Üks taskukohane võimalus on näiteks kasutada kummuteid ja riidepuutoru. Lisariiulite loomiseks sobivad rippriiulid.

Riideid saab riputada riidepuutorule ning selle külge saab omakorda rippsahtlid. Foto: Ikea

Ära unusta kappide ja sahtlite sisukorrastajaid