Tülid tagatisrahadega: üürnikud jagavad oma kogemusi

Üürniku ja üürileandja vahelised suhted ei ole alati kiita ning tüliõunaks on reeglina raha. Kord lasub süü ühel, kord teisel ning on ka juhuseid, kus süüdlast raske kindlaks teha. Tagatisraha on üks neist asjadest, mille üle võib lepingu lõppedes suur tüli tekkida.

Iltalehti lugejad jagasid oma kogemusi tagatisraha ja üüritagatise üle tekkinud vaidlustest, kus üürileandja on ühel või teisel põhjusel keeldunud üht või mõlemat tagastamast. Tagatisrahast ja üüritagatisest rääkides on oluline mõista, et need ei ole üks ja sama asi. Tagatis antakse kõigi üürisuhtega seotud kohustuste täitmise tagamiseks, üüritagatisest võetakse aga tasumata üürid.

Põhjanaabrite väljaanne kirjutab, et igal aastal jõuab tarbijavaidluste komisjoni lauale üürivaidlustega seotud avaldusi kiiremini kui neid lahendada jõutakse. Praegu on menetluses umbes 850 avaldust, millest vanimad on esitatud ligi kolm aastat tagasi.

«Tarbijavaidluste amet käsitleb aastas 200-300 avaldust, mis puudutavad üürilepingu tagatiseks makstud summade tagastamist või selle kasutamist üürniku tekitatud kahju katteks,» ütles Iltalehtile tarbijavaidluste ameti juhtivinspektor Timo Maso.

Vaidluste osapoolteks pole mitte ainult üürnikud ja eraomanikud, vaid ka üürnikud ja üüriettevõtted. Siinkohal tasub meelde tuletada, et tagatisraha on üürniku omand kogu üüriperioodi vältel, ka Eestis.

Üürileandja kolis välismaale ja kadus koos rahaga