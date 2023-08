ÕNNESEEN ⟩ Kaheeurone kaltsukast leitud ehe valmistas asjatundjatele tõelise šoki

Naine ostis soodsa hinnaga ehte ning sai alles hiljem teada, et kee tegelik väärtus küündib 3000 euroni. «See jäi mulle silma oma erksate värvidega,» rääkis naine ja kinnitas, et tal polnud aimugi, millise väärtusliku esemega tegelikult tegemist on.