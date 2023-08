NUKKER SEIS ⟩ Ühikakohast ilma jäänud tudengitel palju variante ei ole

«Tänaseks on Tallinna ülikoolide ühiselamutes 200-250 eurot kuus maksvad privaattoad jagatud – kes ilma jäid, need peavad arvestama paraku kuni kahekordse hinnaga,» selgitab Helen Šank, kelle sõnul on küll kõige alumine hinnaklass kusagil 300-350 euro juures, kuid selle raha eest võib saada tõesti pisikese, 20-25 ruutmeetri suuruse korteri, millele lisanduvad veel igakuised kommunaalkulude maksed. Kahjuks pole selliseidki turul palju.