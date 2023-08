VAATA ⟩ Kodu remontinud paar tõmbas vaiba alt välja hindamatu varanduse

«Kallis ema. Paar rida, et anda teada, et mul on kõik korras ja tunnen end hästi. Meie Y.M.C.A (kristlik toetusprogramm, mis pakkus peavarju, süüa ja palju muud – toim.) avati eile ja see on kindlasti mugav asi. Meil on parim ilm [pole piisavalt selge, et lugeda] ja töötame nagu [pole piisavalt selge, et lugeda]. Ma ei saa paljust kirjutada. [Pole piisavalt selge, et lugeda] laev [pole piisavalt selge, et lugeda] on nii ranged. Kindlasti ja kirjuta nii sageli kui võimalik. Armastusega, G M Parker. A.&.F. Via New York. Prantsusmaa.»