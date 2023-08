HEA TEADA ⟩ Kolm levinud viga, mida pesu pestes tehakse

Kasuta pesupehmendaja asemel äädikat

Pesumasinasse pole vaja lisada suurt kogust pesupehmendajat, sest see ladestub kergelt pesumasina torustikku ja hakkab edaspidi pestavate riiete kvaliteeti mõjutama. Hea alternatiiv on kasutada tavalist äädikat, mis annab riietele kirkama värvi ja hoiab need mõnusalt pehmena. Äädika puhul piisab, kui valada seda 100 milliliitrit ja käivitada seejärel pesumasina loputustsükkel. Nii töötab masin ideaalselt ja ka riided on laitmatult puhtad.

Pese pesu madalama temperatuuri juures

Levinud arvamus on, et pesu tuleks pesta 60 kraadi juures, kuid nüüdseks on selgunud, et see pole tõsi. Tuleb välja, et 60 kraadi juures pesu pesemine võib riiete värvi ja tekstuuri kahjustada. Võimalusel tasub riideid pesta 40 kuni 60 kraadi juures.

Täida pesumasin riietega vaid 80 protsendi ulatuses