Vana-Kalamaja rekonstrueerimise tulemuse üle on grupis vaagitud palju ning jäetud sadu kommentaare. Näiteks kirjutab Kaie, et veel hiljuti oli Vana-Kalamaja tänav tema kodutänav, kuid enam ta seal elada ei tahaks. Inese sõnul pole väikesest nunnust asumist enam midagi järgi.

Christina teatab resoluutselt: «Olgem ausad... see on ikka päris kole!» Tema kommentaarile on tänaseks kogunenud üle neljakümne meeldimise. Ka Gert leiab, et uue ilme saanud tänav on kõle «ilmetu betooni ja asfaldi sümbioos». Tema sõnul sobib selline vaid uhkeks lindilõikamiseks abilinnapea Vladimir Svetile.