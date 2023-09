NÄDALA AED ⟩ Miks puuviljad mädanevad?

Aiapidaja kurdab: «Igal aastal ussitab õuntest kolmandik ja pudeneb maha, kolmandiku rikuvad herilased ja ülejäänu mädaneb,» lisades, et on sellega leppinud. Tegelikult aga ei pea asjaga jõuetult leppima – olukorda on võimalik märgatavalt parandada.