PILK PEALE! ⟩ Põlvamaa koduaias kasvab tõeline puravikumuru

Põlvamaal elav Eike on õnnega koos, sest tema koduaed on tõeline seenefänni paradiis. Algselt Eestimaa seente gruppi postitatud fotol on tõeline puravikumuru.

Perenaise sõnul kasvavad kivipuravikud jõe ääres tamme all ning sel suvel on see juba kolmas saak, mida ta kodu kõrvalt korjab. Täpset seente arvu ei ole üle lugenud, aga üle kolmkümne pringi puraviku on seal kindlasti.