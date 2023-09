KÕIK ON VÕIMALIK ⟩ Kulleriametit pidav Heleri ostis ja remondib teenitud rahaga kodu

Kulleritöö sisendab minusse ka palju positiivsust. Näen iga päev, kuidas inimesed rõõmustavad sellepärast, et ma nende juurde jõudsin. See õnnelikkus peegeldub nende nägudelt eriti just tööpäeva lõpus kella viie ajal, kui inimesed on töölt koju jõudnud ja on väsinud ning näljased. Kui nad näevad mind saabumas, siis see rõõm nende näol on nii ehe, et see teeb ka mind õnnelikuks.