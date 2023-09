TARK TEADA ⟩ Kuidas toitu kauem värskena hoida?

Pennar soovitab lisaks pöörata tähelepanu toiduainete nähtavusele. «Läheneva riknemiskuupäevaga toidud asetada alati riiulil ettepoole, sest tagapool võivad need muidu märkamatuks jääda. Seega poest uusi asju ostes, tuleks need asetada tahapoole, et esmajoones tarbida vanemad toiduained ning sellega vähendada ka toidu raiskamist,» räägib Pennar.

Kui toiduained on paigutatud õigesti külmikusse, soovitab Pennar meeles pidada veel paari asjaolu. «Toiduainete säilitamisel on headeks sõpradeks suletavad karbid, nii ei kandu maitsed toitudelt üle ja bakterid ei pääse toidule ligi, hoides toiduained kauem värsked. Küll aga ei tohi külmikusse asetada sooja toitu, enne tuleb oodata selle jahtumist toatemperatuurini. Toidukraami varudes pidada ka meeles, et külmik ei tohiks olla liialt täis topitud. See suurendab energiakulu ning aega, et vajalikud toiduained maha jahutada,» valgustab ta.