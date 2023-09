KÕVA SÕNA ⟩ Hollywoodi legend lõi käed Lidli tööriistade brändiga

Arnold Schwarzenegger on Parkside kaubamärgi uus nägu, seisab Lidli pressiteates . Sõnadega «Tee seda ise!» innustab ta teles ja sotsiaalmeedias teisi, jagades Parkside'i reklaamis oma edu saladusi.

Arnold Schwarzeneggerile pole tööriistad võõrad. Ta on varem töötanud müürsepa ja ehitajana. See on veel üks põhjus, miks koostöö Parkside’iga on näitleja jaoks täielik õnnestumine. Nagu Schwarzenegger ise rõhutab: «Tee seda ise – see on täpselt minu suhtumine! Sa pead endasse uskuma.»