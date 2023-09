MEELEOLUKAS GALERII ⟩ Tai kultuuri festival tõi Balti jaama turu rahvast täis!

Balti jaama Turu juhi Sander Hage sõnul on märgiline, et Taimaad tähistav kultuurisündmus võeti niivõrd suurelt ette just nende turul.

«Tai kultuur on eestlaste hinge jõudnud eelkõige võrratu toidu kaudu, mistõttu oli meie jaoks väga suur au, et üritus just Balti jaama turul tehti. Ka turu enda eesmärk on pakkuda inimestele midagi enamat kui lihtsalt kohta kauplemiseks. Soovime, et inimesed kogeksid meie juures ägedaid elamusi, ning Tai kultuuri festival seda eesmärki kindlasti täitis.»