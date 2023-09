People kirjutab, et briti staarkokk Gordon Ramsay annab välja oma esimese sügavkülmutatud valmistoitude sarja nimega «By Chef Ramsay», mida hakatakse esialgu müüma vaid Walmartis.

Uut territooriumit avastav Ramsay on Business Insederi andmetel väljendanud korduvalt halvakspanu mikrolaineahjude suhtes. Alles mõned aastad tagasi teatas ta, et mikrolaineahjueined on laiskade kokkade pärusmaa.