ON, MIDA OODATA ⟩ Uus-Mustamäe elurajoon täieneb eriti energiatõhusate kodudega

Korterelamu valmib 2024. aasta lõpuks ning on Uus-Mustamäe arenduse kaheksas etapp.

Bonava Eesti tegevjuhi Taavi Soormi sõnul on vajadus uute kvaliteetsete korterite järele endiselt olemas ning suurim nõudlus just Mustamäe piirkonnas – ka täna, kui kinnisvarasektor on endiselt keerulises olukorras.

«Aiandi 14 ehitusega alustamine on märk sellest, et turg on saavutanud piisava stabiilsuse, mis annab meile arendajana kindlustunde uute etappide alustamiseks,» ütles tegevjuht Taavi Soorm.

Aiandi 14 aadressil valmivad kaasaegse planeeringuga ühe- kuni neljatoalised kodud, mis on suuruses 28,4-112,3 ruutmeetrit, neist suurimad läbi kahe korruse paiknevad katusekorterid.