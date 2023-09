LUGEJA KÜSIB ⟩ Sattusin märgistamata ehitusplatsile - kuidas peab tagama ohutuse ehitustsoonis?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula.

Kahjuks tuleb tõdeda, et selline probleem ei ole erakordne. Sel aastal laekunud vihjetest puudutasid ligikaudu 10 protsenti ehitusplatse. Ka suur osa rikkumistest on seotud just ohualade märgistamisega.

Ehitusplatsil viibimine on ohtlik ja lisaks töötaja tervise hoidmisele tuleb ehitustööde korraldajal veenduda, et ohtu ei satuks ka näiteks möödakäija. Eriti oluline on see siis, kui töid tehakse kõnniteel, kus inimesed tihti liiguvad.