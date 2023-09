ÜLEVAADE ⟩ Pealinna korterite hinnad on languses, kuid seda sorti elamine leiab ostja tundidega

Vaadates ostuaktiivsuse dünaamikat, on selgelt näha, et huvi järelturu elamispindade vastu üha kasvab. Edukad tehingud toimuvad peamiselt hindamisaktiga saadud väärtuse peal või alla selle. Nii on hinnakasv linnades peatunud või langustrendis. Tõuse näeme aga seal, kus statistikasse jõuab suurem hulk varem broneeritud uusarenduste asjaõiguslepinguid, mis väiksemal turul suudavad korraliku hinnakasvu kaasa tuua. Nii juhtus näiteks Tartus.