Äädikakärbsed on sügise paratamatu osa. Imepisikeste ja kiiresti paljunevate mutukatega ei pea leppima, sest leidub hulga erinevaid nippe ja trikke, kuidas neist vabaneda.

Äädikakärbeste tõrjumise esimene samm on nende tekkimise vältimine. Muidugi ei ilmu need tegelased tühjast kohast, kuid kui elamine on nende jaoks ebameeldiv ja toiduvaene, ei peatu nad sinu juures pikalt ega hakka paljunema. Esimene samm ongi seega hoida kodu korras ning tiivulisi kohale meelitavatest asjadest vaba.