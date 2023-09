TOP 3 ⟩ Parima teenindusega toidukaupluste keti esikolmikus on uustulija

Võrreldes 2022. aastal läbi viidud uuringuga on Eesti parima teenindustasemega toidukaupluste esikolmikus toimunud muudatusi. Esikoha pälvis taaskord Coop 89,67 protsendiga. Teist kohta hoiab endiselt Selver 87,36 protsendiga, kuid suure tõusu kolmandale kohale tegi Maxima 86,46 protsendiga. Kohtadele neli kuni kuus baseerusid Rimi 85,59 protsendiga, Prisma peremarket 81,75 protsendiga ja Grossi toidukaubad 79,41 protsendiga.

Maxima Eesti on teinud aastataguse ajaga võrreldes suure kasvu. Kui mullu sai Maxima Eesti hinnanguks 74 protsenti ning jagati 4-6 kohta Prisma ja Grossi kauplustega, siis tänavu platseeruti kolmandale kohale 86,46 protsendiga. Selle tulemusega edendab Maxima Rimi, Prisma ja Grossi kauplusi.

Maxima Eesti kauplustest osalesid uuringus Tallinna, Tartu, Narva ja Pärnu XX ja XXX suured kauplused.

«Maxima panustab keeleõppesse investeerides 300 tuhat eurot aastas. Me korraldame kaupluse juhatajatele juhtimiskoolitusi, et aidata olla neil parem meeskonnajuht. Sel aastal korraldasime rahuloluuuringu, milles osales 1925 töötajat, mille tulemused näitavad, et suurem osa meie töötajatest on oma tööga Maximas rahul. Rahulolu oma tööga kajastub kindlasti ka klienditeeninduse kvaliteedis – rahulolevad töötajad teevad oma tööd rõõmu ja südamega ning see paistab välja,» sõnas Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.

Kõige rohkem ollakse rahul läbisaamisega vahetu juhi- ning töökaaslastega. Läbisaamine töökaaslaste ja vahetu juhiga on oluline positiivse ja motiveeriva töökeskkonna kujunemisel.

«Viimase aasta jooksul on Maxima Eesti teinud suuri investeeringuid kaupluste korrastamisse. Oleme soetanud uusi külmikuid, laiendasime riiulite reavahesid, et ka lapsekäru või ratastooliga oleks meie poes mugavam liikuda ja kaup oleks kättesaadavam. Suuname palju tähelepanu ka värske kauba kvaliteedikontrollile, et letil oleks ainult värske toit,» lisas personalijuht.