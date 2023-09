OHTLIK NÄKS ⟩ Vürtsikat krõpsu söönud teismeline suri

Poisi ema Lois Wolobah ütles NBC 10 Bostonile, et poeg sai vürtsika tortiljakrõpsu oma klassivenna käest. Üksikpakendis müüdavat tortiljakrõpsu reklaamitakse kui üht maailma vürtsikaimat.

Ameerika ettvõte Paqui on müünud «One Chip Challenge'i» (tõlkes ühe krõpsu väljakutse) suupisteid 2016. aastast. Kõigil ettevõtte toodetel on hoiatussilt, mille kohaselt on näksid mõeldud vaid täiskasvanutele ning neid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.