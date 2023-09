Kriis käes? Üks Eesti pank tähendas, et augusti keskmine kodulaenu summa oli tavatult väike

«Läbi terve suve on kodulaenulepingute arv selgelt kasvanud, mis ei ole kindlasti tavapärane, kusjuures konkreetselt augustis sõlmiti lepinguid koguni üle kahe korra rohkem kui jaanuaris,» kommenteeris Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter, kelle sõnul on viimastel kuudel pidevalt kasvanud ka uute laenutaotluste arv.

Keskmise laenusumma kukkumine alla 100 tuhande euro piiri tuleneb Pechteri sõnul sellest, et suurem osa tehinguid tehakse väiksemate järelturu korteritega. «Inimesed on tänaste intressitasemete valguses oma võimalused üle vaadanud ja on uue kodu ostmisel varasemaga võrreldes rohkem nii-öelda kahe jalaga maa peal ehk oma valikutes tuntavalt ratsionaalsemad,» selgitas Bigbanki Eesti juht.