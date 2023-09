EKSPERT ⟩ 7 aegumatut vannitoa trendi, mis ei kao veel niipea moest

Tee kindlaks, milliseid võimalusi ruumi suurus ja planeering pakuvad

Nii uusarendustes kui ka vanemates majades algab vannitoa sisekujunduse läbimõtlemine ruumi ja selle planeeringu hindamisest. Võimalusel tasub vannituba planeerida nii, et seal akent ei oleks – see aitab toas ruumi maksimaalselt ära kasutada. Seejärel tuleb arvestada, kuidas saaks ruumis paigutada sanitaartehnika – millistes seintes saaks olla dušš, wc-pott, kraanikauss? Kindlasti tuleb esmase planeerimise käigus arvestada, et kõikidel seadmetel on paigaldamiseks kindlad nõuded, näiteks kaugus seinast või teistest esemetest.

Kaalu võimalust ehitada vannituppa saun

Oleme arenduste vannitube planeerides näinud, et on kolme tüüpi eelistusi: osad inimesed soovivad kindlalt, et vannitoas saun oleks, teised soovivad sauna arvelt pigem suurema vannitoa ehitada ning kolmandatel pole kindlat eelistust. Sellegipoolest on meie kogemuse põhjal näha, et suures, vähemalt neljatoalises korteris peetakse sauna olemasolu elementaarseks.

Ideaalne sauna suurus võiks korteris jääda 2,5 ning 3,5 ruutmeetri vahemikku. Väga oluline on ka selle visuaalne väljanägemine – laudise ja lavade puhul on valikus erineva tonaalsusega variandid, mille seast endale sobivaim valida. Soovitan panna rõhku sellele, et saunalaudis oleks naturaalsest materjalist. Ruumile avaruse andmiseks on võimalik ehitada saunaruumi seinad osaliselt klaasist – see jääb ka disainilt kaunis. Kerise valikul tasub eelistada kaugjuhitavaid ja automatiseeritud lahendusi – see aitab energiakuludelt kokku hoida ning vähendab kerise sisseunustamise ohtu.