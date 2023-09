MUGAV JA SOODNE ⟩ Eesti kinnisvaraarendaja siseneb miniladude üüriturule

Everaus Kinnisvara investorsuhete juht ja «Rikkaks saamise õpiku» autor Jaak Roosaare oli veel mõned aastad tagasi miniladude projekti võimaliku edu suhtes skeptiline. «Miniladudega puutusin esimest korda kokku Ameerikas, ent kui me hakkasime Eestis sarnast teenust arendama, siis ma polnud kindel, kas eestlastel on ikka miniladusid vaja ja kas seda teenust hakatakse siin kasutama,» selgitab Roosaare, kes on nüüdseks ka ise regulaarne miniladude kasutaja.