GARDEROOBI HIILIB SÜGIS ⟩ Sisekujundaja jagab lihtsaid nippe, kuidas kogu kraam ära mahutada

Kus asju hoida?

Kodus, kus on vähe ruumi, võib hooajarõivaid hoida näiteks voodi all. «Voodialuse panipaiga loomiseks sobivad suurepäraselt läbipaistvad hoiukastid – eriti need, millel on rattad all ja mida on seetõttu mugav voodi alt kätte saada,» rääkis IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juht Pedro Castro.

Ilmselt on riidekapp üks kodu väheseid osi, mis on tervenisti mõeldud asjade hoidmiseks, nii et sisekujundaja sõnul on oluline see ruum võimalikult nutikalt ära kasutada. See kehtib eriti ülemiste riiulite kohta, kuhu on tavaliselt küll raske ulatuda, kuid mis pakuvad tõhusat täiendavat hoiuruumi. Näiteks saab sinna paigutada hoiukastid hooajarõivaste või spordivahenditega.