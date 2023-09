Milline oli ta lemmik? Kuninganna Elizabeth II armastas just neid õisi

Kuninganna jalutas tihti rahva poolt kingitud lillekimp näpus. Pole mingit kahtlust, et kadunud monarhile õied meeldisid, kuid millised olid tema lemmikud. Kas Ühendkuningriigi ajaloos olulist rolli mängivad roosid või hoopis Šotimaa rahvuslill, milleks ohakas. On ju teada fakt, et kuninganna armastas veeta oma suvepuhkuseid Šotimaal asuvas Balmorali lossis, kus ta ka oma viimase hingetõmbe tegi.

Kuninganna lemmik lilleks oli üsna tagasihoidlik tegelane ehk maikelluke. Pole see ju teab mis suur ega uhke, kuid hoopis armas ja kodune. Maikellukesed on saatnud kuningannat terve tema elu. Need olid ka tema kroonimiskimbus 1953. aastal ning on Buckinghami palee aias alaline õieline. Bloominghouse kirjutab, et maikellukesed sümboliseerivad usaldusväärsust, iseloomuomadus, mida Elizabeth II hindas.