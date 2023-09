Martha teab! Jonnaka purgikaane saab lahti just nii

Kaane maha saamiseks on palju häid nippe. Saab lüüa seda vastu kõva pinda või näiteks lusikaga kaant kangutada, et õhk vahele läheks. Kahjuks lõppevad enamik neist nippidest nii, et kaant enam uuesti kasutada ei saa. Selleks, et jonnakas purgipealis ilma kahjustamata maha saada, on Stewartil üks väga hea nõks.