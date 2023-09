AJASTU LÕPP? ⟩ Tartu legendaarne Ümarlaua baar ootab uut omanikku

Pole ilmselt tartlast, kes poleks kuulnud Ümarlaua baarist. Seal sõlmitakse uusi tutvuseid, sumistatakse pärast pidu ja üksildasi südameid ja haavunud hingi tohterdab leti taga askeldav proua Anu. Vaat et kultuuriloolise staatusega baari tunnusmärgiks on suur ümmargune laud keset saali.

Äripinnale jääb osaliselt sisustatud köök, olemas on eraldi sissepääs, tsentraalne vesi, kamin ja klientidele sissepääs otse tänavalt. Parkimisvõimalus puudub, kuid kuna tegemist on baariga, pole see eriline miinus ja paari minutilise jalutuskäigu kaugusel on mitu parklat.