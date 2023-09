MASTERCHEF EESTI ⟩ Suurem ja võimsam teine hooaeg tõstab osalejad uutesse kõrgustesse

«MasterChef Eesti» peaprodutsent Kaupo Karelson oli valmis kergitama veidi saladusloori uuel hooajal toimuvalt ning kinnitas, et saate tegijad ei jää kindlasti avahooaja loorberitele puhkama.

«Võistlejatel tuleb süüa teha nii 120 mereväelasele kui ka võluda välja gurmeeroog standardsest NATO-pakist. Selle osa filmimiseks loodi režissöörile ainulaadne mobiilne tehniline lahendus, et korraga salvestada mitme tiimi tegevust ja seda ülesvõtmist juhendada,» avaldas Karelson.

Samas tõi saate peaprodutsent välja mõningad põnevad faktid ja numbrid ka «MasterChefi» köögipoolelt. Ehk kui televaatajani tuuakse saates just andekate kodukokkade omavaheline võistlemine, siis tegelikult tuleb erinevatel tasutajõududel tagada see, et osalejatel oleks söökide valmistamiseks kõik vajalik olemas.