GALERII ⟩ Vaata, milline melu käis Kalaranna legendide õhtul!

Pro Kapital on nüüdseks ellu äratanud kunagise legendaarse linnaosa kogu oma suuruses ja melus. Täna ei näe kvartalis küll kalureid, kalapaate ja kalatööstusi, küll on aga tajutav selle kohe suursugusus ja taasärkamine. 7. septembri õhtul avaneski külalistel ajaloolises Kalaranna Kvartalis võimalus kohtuda justkui kahe vana legendiga, piirkonna endaga ja Eesti kollektsionääri erakogust vaid selleks õhtuks kohale toodud Briti legendi, uunikauto Morgan 3 Wheeler uuema versiooniga, mis on teadaolevalt ainuke Eestis.

Tänaseks on Tallinna lahe ääres Põhja-Tallinna asumis Kalaranna Kvartalis valminud kaheksa maja, hooneid ühendav väljak, Kalaranna pargiala ning promenaad. Samuti on korrastatud sadama- ning rannaala, kus on suuresti säilitatud olemasolev looduskeskkond. Kvartal on planeeritud autovaba linnaruumina, kus parkimine on täielikult maa all.

Kalaranna Kvartali arhitektideks on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik (Kadarik Tüür Arhitektid). Maastikuarhitektideks Maarja Tüür ning Kerttu Kõll (Sfäär Planeeringud). Kodude sisearhitekt on Galina Burnakova.