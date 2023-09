MAABLOGI ⟩ Kas E-aineid toidus peaks kartma?

Lisaainete kasutamine on Euroopa Liidus rangelt reguleeritud

Toidu lisaainete valdkonda reguleeritakse Euroopa Liidu üleselt, mitte liikmesriikide tasandil. Euroopa Liidus tohib toidu tootmisel kasutada ainult neid lisaaineid, mis liikmesriikid ja Euroopa Parlament on heaks kiitnud ning mille Euroopa Komisjon on kandnud liidu lisaainete loetellu ehk mis on turule lubatud. Euroopa Liidus lubatud lisaainete loetelu on lühem võrreldes teistes maailma regioonides lubatust. Näiteks ei ole meil lubatud kasutada toiduvärvi manaskorubiin (INS[1] 130), säilitusainet kaltsiumsorbaat (INS 203), maitsetugevdajat maltool (INS 636) ja veel mitut muud lisaainet. Euroopa Liidus antakse luba vaid sellistele lisaainetele, mis seniste teadusandmete kohaselt ei ohusta kavandatud kasutuskoguses tarbijate tervist, mille tehnoloogilist mõju toidule ei ole võimalik muul viisil saavutada või mille kasutamine on tarbijale kasulik. Samas ei tohi lisaainete kasutamine tarbijaid eksitada; näiteks on olnud pettusjuhtumeid, kus sulatatud tuunikalale on lisatud suures koguses antioksüdante, et tekiks mulje, justkui oleks tegu värske tootega.