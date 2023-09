Kui kohalikud, veel parem, oma aia küpsed õunad võtta, pole tavaliselt suurt vahet, mis õunasort moosi, koogi või magustoidu sisse läheb. Iseäranis siis, kui ubinasaak on külluslikum. Ka hobikokk ja toidukoolitaja Triinu Võsu (mymum.ee) ütleb, et küpsetistes tarvitab ta ennekõike neid õunu, mis kätte juhtuvad. «Siiski, eelistan võimalusel küpsetades hapukamaid õunu, millel on rohkem iseloomu ja maitset,» lisab ta.