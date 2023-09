Analüütik: Eesti kinnisvara hinnad on liiga kõrged

Samas nendib analüütik, et see ei viita siiski, et korterite või ka üksikelamute hinnad peaksid lähitulevikus ilmtingimata alanema. «Ehitusmahud üheskoos üleüldiselt aktiivsusega on taandumas, mille juures aga endiselt paistab, et elamuarenduse finantseerimismahud on samuti pigem kõrged,» märkis ta värskes Arco Vara turuülevaates, vahendab BNS.