Saate esimeses pooles meenutame suviseid reise piiri taha. Näiteks sattus Madis põnevale väljasõidule, tutvumaks Finnairi võludega. Sai näha lennufirma telgitagust ja esimese klassi istmes lösutada. Tõsi, lennuk sel hetkel õhus ei olnud, kuid kuna veel selline võimalus tekib. Triin meenutab reisi Itaaliasse Koit Toome ja Laura Põldmäe poolt kuulsaks lauldud linna Veronasse. Vähem teada fakt on see, et see on ka traagiliste armulindude Romeo ja Julia kodulinn. Aga Triini jaoks seostub see linn nüüd seadusliku röövellusega, sest taksojuht koorib sind isegi hingamise eest!