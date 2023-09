NÄDALA RESTORAN ⟩ Kajakas lennutab Itaalia maitsed koduranda

Pirita – see on mere, regati, rikkuse ja mändide lõhn. Ennekõike kõnetab muidugi luksuslik merevaade. Õnneks ei võtnud Tallinna linn 2019. aasta laulupeol toona haridusministri mantlit kandva Tõnis Lukase karjatust «Peatage Lasnamäe!» tervenisti kuulda ning kohe lauluväljaku kõrval on kaks voolujoonelist kortermaja, millest ühe esimesele korrusele on end sisse seadnud söögikoht Kajakas Pizza. Igati kohavaimuga haakuva nimega restoran pakub pretensioonitut interjööri, mille uhkuseks on diskomuna meenutav suur pitsaahi, kuhu töötajad elegantse kergusega pitsasid sisse lükkavad ja välja kühveldavad.