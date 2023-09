NÄDALA KODU ⟩ Tujuküllane tegususe ja loomingulisuse tagala

See aeg on nende peret kasvatanud nii, et vanemad lapsed on nüüdseks peaaegu pesast välja lennanud, nooremad õpivad veel kodu lähedal. Sandra Eowyn (25) lõpetas suvel lauljana Viljandi Kultuuriakadeemia, Emil Elrond (19) sai kätte gümnaasiumi lõputunnistuse ning alustas Tartus juuksuriõpinguid. Nooremad tütred Kirke Elanor (13) ja Anni Arwen (11) käivad Rõuge põhikoolis. Kodu on kogu pere jaoks koht, kus aidatakse üksteise unistustel teoks saada.