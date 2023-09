NÄDALA AED ⟩ Muru külva sügisel!

Suve lõpul on hea aeg ka muru külvamiseks. Niiskust mullas ja õhus jagub, soojust samuti ning niisked ööd hoiavad muruseemnetele soodsat idanemiskeskkonda veel pikalt. See tähendab, et vastu sügist külvatud muru idaneb kiiremini ja seda pole üldjuhul vaja ka kasta. Hilise külvi kasuks räägib veel asjaolu, et suurem osa lendkarvakeste abil levivatest umbrohtudest, nagu võililled või põldohakad, on ära õitsenud ega külva end enam igale vabale mullalapikesele.