HAKKAB JÄLLE PEALE ⟩ Soome poelettidel silmati esimesi jõulukalendreid

Soome väljaanne Ilta-Sanomat kirjutab, et jõulud saabusid tänavu eriti varakult. Samal ajal kui pühadeni on jäänud enam kui 100 päeva, müüakse suurimates ostupoodides juba esimesi advendikalendreid. Olgu märgitud, et alles möödunud nädalavahetusel mõõdeti Soomes keskmiseks õhutemperatuuriks 23,9 plusskraadi.