EKSPERT ⟩ Skandinaavia kinnisvaraturu langus annab Eesti koduomanikele eelise

«Soome ja Rootsi ehitusturu käibed on 30-40 protsenti langenud, mis on halb uudis meie saeveskitele ja puitmajade eksportijatele, aga annab kohalikele ettevõtjatele ja koduomanikele võimaluse üle aastate soodsatel tingimustel ehitada ja renoveerida,» ütles Tauk.

Naaberturgude nõudluse vähenemisest on tema sõnul tekkinud puitmaterjali ülejääk, samuti on tootmiseks vajaliku energia hind langenud, mille tõttu on paljud ehitusmaterjalid aastatagusega võrreldes soodsamad.

«Skandinaavia-suunalise ekspordi kahanemise tõttu on praegu ka lihtsam endale ehitajat leida. Võrreldes Skandinaaviaga on Eesti ehitusturg suhteliselt heas seisus ja kel selleks vahendid ja võimalused olemas, siis nii materjalide kui tööjõu mõttes tundub küllalt soodne aeg. Eesti-sisene ehitusmaterjalide müük lähebki praegu hästi ja kuigi uusarendusi on vähem, siis renoveerivad inimesed ise rohkem ja võrreldes mullu sama ajaga on müügimahud kümmekond protsenti kasvanud,» kommenteeris Tauk.