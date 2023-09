LÕUNAPAKKUMISTE ERI ⟩ Saa teada, mida rahvas lõunaks sööb!

Wolt for Work teenuse kaudu kogutud andmete kohaselt erinevad Baltikumi lõunasöögiharjumused märkimisväärselt. Kui Leedus tellitakse Wolt for Work teenuse kaudu lõunaks valdavalt kebabi ja kiievikotletti, Lätis peekonipirukaid ja erinevate kohtade päevapraade, siis Eestis on esikohal erinevad päevasupid ja piim. Kõiki Baltikume riike ühendab aga üks puuvili, milleks on banaan. Wolti Baltikumi ajutise juhi Mantas Lomsargise sõnul on see olnud tellimuste esikolmikus juba aastaid.

Eelmisel aastal küsitles Wolti emafirma DoorDash enam kui 2000 töötajat erinevatest tööstusharudest, et uurida, kuidas tööandjad saavad luua mõnusa töökultuuri, olenemata sellest, kas tööd tehakse kontoris või distantsilt. Rohkem kui pooled (61 protsenti) vastanutest usuvad, et ühised lõunad julgustavad kolleege rääkima omavahel ka tööga mitteseonduvatel teemadel, samas 60 protsenti väidab, et see aitab neil õppida oma kolleege tundma igapäevasemas keskkonnas.

«Ettevõtted panevad üha enam rõhku töötajate motiveerimisele ja tihedamale koostööle. Lõunasöök on iseenesest igapäevane tegevus, mis on enamasti mitteametlik ja toetab kolleegide vaheliste sidemete loomist. DoorDashi uuringu tulemused kinnitavad, et tööandja poolt pakutav lõuna on töötajate jaoks oluline motivaator, et rohkem kontoris käia. Küsitletud töötajad märkisid, et peamiseks motivatsiooniks kohapeal kontoris töötamiseks on aja veetmine kolleegidega (45 protsenti), ettevõtte poolt pakutavad lõunad (38 protsenti) ja ettevõtte poolt kaetud sõidukulud (42 protsenti),» selgitab Lomsargis.