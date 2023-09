VÄLDI VALEINFOT ⟩ Riiklikult tunnustatud ekspert selgitab, mida krundi mõiste endast kujutab

Kui nüüd vaadata eelnevalt toodud näiteid müügikuulutustest, siis tegelikkuses on müüja sõna krunt kasutamisega väitnud, et kinnistute osas oleks justkui kehtestatud detailplaneering ja neile on määratud ehitusõigus. Tegelikkuses see ühegi toodud näite puhul paika ei pea. Lisaks hoonestamata maadele kasutatakse krundi mõistet tihti ka hoonestatud kinnistute müümisel. Kuna seal on juba hoonestus olemas, siis poleks ilmselt vale sõnakasutus nii määrava tähtsusega, kui on seda hoonestamata maaüksuste puhul, sest üldjuhul seisneb viimaste suurim väärtus just hoonestamise võimalikkuses.

Võib tunduda liigse norimisena, kuid müügil mõistete vale kasutamine võib pöörduda müüja vastu. Viimastel aastatel on muutunud aktiivseks peale tehingut tagantjärele ostjate nõudmised alandada müügihinda. Müügikuulutus on kirjalik tõend selle kohta, mida on müüja ostjale lubanud. Kui on müüdud krunti, siis oleks justkui müüja enda teadmata lubanud ostjale, et kehtestatud on detailplaneering ja olemas on ehitusõigus.