UURING SELGITAB ⟩ Kui palju võiks maksta su järgmine eluase

«Hinna, kvaliteedi ja asukoha vaatamine on mõistetav, sest sellest sõltub kinnisvara likviidsus, mis mängib olulist rolli eluasemelaenu taotlemisel. Huvitav on näha, et noored ehk 25-35-aastased soovivad samuti elada linnast väljas. Seda võib selgitada kaugtöö populaarsuse kasvu ning kontoris käimise vähenemisega ehk inimesed saavad elada ja töötada, kus nad soovivad,» ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Eesti elanikest 22 protsenti arvab, et nende järgmine kodu maksab 150 000- 200 000 eurot, 13 protsenti leiab, et hind jääb 200 000 ja 300 000 vahele ning 5 protsenti leiab, et eluaseme hind ületab 300 000 eurot. Lätis ja Leedus on ootus hinnale oluliselt väiksem, näiteks Läti elanikud arvavad enim, et hind jääb 30 000-100 000 euro vahele ja Leedus arvatakse, et uus kinnisvara maksab 60 000-150 000 eurot.